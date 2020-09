Nokia: Comeback schon wieder vorbei?

Nokia feierte vor ein paar Jahren ein Comeback und nachdem man mit HMD Global im Hintergrund den zweiten Anlauf gestartet hatte, konnte man schnell Fuß fassen. Die Marke eroberte zügig neue Marktanteile und konnte schnell wachsen.

Nokia: Höhenflug wird zum Sinkflug

Doch nach dem Höhenflug von 2017 und 2018 folgte dann 2019 der erste Rückschlag und man erkannte, dass die Kurve nicht weiter nach oben steigt. Ende 2019 und Anfang 2020 merkte man sogar: Die Kurve fällt ziemlich zügig.

-->

Man könnte nun die Behauptung aufstellen, dass Nokia (wie viele andere) hart von Corona getroffen wurde. Doch schaut man sich die Grafik von Counterpoint, die Nokiamob vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, an, dann zeichnet das ein klares Bild. Die Verkaufszahlen sind schon seit dem Frühjahr 2019 rückläufig.

Im aktuellen Jahr hat Nokia auch nicht wirklich gezeigt, dass sie angreifen wollen. Es gab zwar einen Schwung an neuen Modellen im Frühjahr, darunter auch eine 5G-Version vom Nokia 8, aber seit dem wurde es ruhig. Bei den günstigen Boliden scheint man aber aktiv zu sein, denn da kommt bald ein neues Nokia 3:

Nokia: Kämpft man sich zurück?

Ich bin ja mal gespannt, was wir da noch von Nokia in den kommenden Monaten sehen werden. Das mag ein subjektiver Eindruck sein, aber ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Die sinkende Nachfrage nach dem ersten Höhenflug und die Corona-Krise haben HMD Global scheinbar zugesetzt.

Das Comeback (um die Überschrift aufzugreifen) ist noch nicht vorbei, aber wenn es mit den Verkaufszahlen so weiter geht, dann ist das neue Nokia bis Ende 2020 schon wieder Geschichte. Mal schauen, ob man gegensteuern wird. Und zur Not feiern wir noch ein Comeback, macht BlackBerry schließlich auch 2021.

Samsung ist mit Tizen der Marktführer beim Streaming Wir berichten ja immer mal wieder über die Marktanteile von Smartphones, Tablets oder Wearables, aber Streaminglösungen haben wir bisher nicht beachtet. Das will ich heute nachholen, denn es gibt eine aktuelle Analyse von Strategy Analytics. Samsung dominiert bei Hard- und…3. September 2020 JETZT LESEN →

-->