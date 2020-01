Nokia kündigt Event für Februar an

HMD Global hat zu einem Event am 23. Februar eingeladen und möchte auf dem Mobile World Congress 2020 in Barcelona neue Produkte zeigen. Beim „the Home of Nokia Phones“ geht es offiziell um 16:30 Uhr in Barcelona los.

Womit ist zu rechnen? Gute Frage, denn das Flaggschiff wird wohl noch etwas dauern, aber bei den Einsteiger-Modellen und in der Mittelklasse wird es für 2020 sicher auch frische Modelle geben, wie wäre es zum Beispiel mit dem Nokia 8.2?

Dazu könnten Geräte wie ein Nokia 6.2 oder Nokia 5.2 kommen und vielleicht gibt es nach dem Nokia 2.3 auch bald weitere X.3-Modelle. Wir werden das Event in Barcelona natürlich verfolgen und euch hier auf dem Laufenden halten.

