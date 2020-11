Nokia N95 war als Neuauflage geplant

HMD Global hat erkannt, dass man die Marke „Nokia“ nicht nur für neue und moderne Android-Smartphones nutzen kann, in den letzten Jahren gab es auch den ein oder anderen Klassiker als Neuauflage – weitere werden bald kommen.

Michael Fisher hat sich einen alten Klassiker von Nokia angeschaut, das Nokia N95. Doch nicht nur das, in dem Video erfahren wir, dass eine Neuauflage geplant war. Wir sehen auch ein Konzept und im Video einen Prototyp (nicht funktionsfähig).

-->

Nokia N95: Das letzte Highlight von Nokia

Das Nokia N95 ist für mich bis heute eines der besten Smartphones aller Zeiten, es war seiner Zeit voraus und für mich das erste richtige Smartphone, noch vor dem iPhone oder vor den vielen Android-Smartphones. Nokia hat es aber leider nicht geschafft das bekannte OS (Symbian) mit in die moderne Zeit zu übernehmen.

Mit dem Nokia N95 fing bei mir auf das Interesse an Smartphones an und ohne dieses Modell würde ich nicht das machen, was ich hier heute mache. Das Nokia N95 zeigte mir damals, was mit so einem Smartphone alles möglich ist. Navigation über GPS? Heute Standard, damals war das noch eine kleine Revolution.

Ein tolles Smartphone, welches ich lange als mattschwarze Version (Nokia N95 8GB) genutzt habe. Für mich der Ursprung der Smartphones, denn es gab schon Apps und einen Store, da waren Apple und Google noch gar nicht auf dem Markt vertreten.

Das iPhone folgte erst einige Monate nach dem Nokia N95 und kam am Anfang „dumm“ (ohne App Store) auf den Markt. Doch Nokia hat den Wandel, den Google ein Jahr später mit Android pushte, danach komplett verschlafen. Das Nokia N95 war das letzte große Highlight, danach hat das Management aus Finnland meiner Meinung nach sehr viele falsche Entscheidungen bei den Smartphones getroffen.

Weg von Android: Huawei testet Harmony OS ab Dezember Huawei plant aktuell, dass man ab dem 18. Dezember die erste Beta von Harmony OS für Smartphones anbieten kann. Diese soll zum Start erst für Entwickler zur Verfügung stehen, ab Januar oder Februar könnte eine öffentliche Beta folgen. Das Unternehmen…9. November 2020 JETZT LESEN →

-->