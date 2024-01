NORMA Connect ab sofort teurer und mit 5G im Telekom-Netz

Wir hatten gestern bereits darauf hingewiesen, dass NORMA Connect den Zugang zum 5G-Netz der Telekom erhalten wird. Inzwischen wurde das Ganze offiziell verkündet und es ist somit klar, dass die Umstellung ab sofort erfolgt. Im Zuge der Anpassungen werden die Tarife zudem mit etwas mehr Datenvolumen versehen, werden allerdings auch ein bisschen teurer.

Die Tarife „Smart S 5G“, „Smart M 5G“, „Smart L 5G“ und der Halbjahrestarif („Smart 6 5G“) im Prepaid-Portfolio von NORMA connect erhalten ab dem heutigen 23.01.2024 die 5G-Aufwertung. Kunden von NORMA Connect können so ab 8,99 Euro pro 4 Wochen mit 5G-Verbindungen surfen.

Wer bereits NORMA connect Kunde ist, kann per App oder Kundenservice in die neuen 5G-Tarife wechseln. Wer lieber etwas sparen möchte und mit seinem bisherigen Datenvolumen auskommt, sollte einfach in seinem alten Tarif mit LTE bleiben.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

