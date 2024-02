Nothing bestätigt neues Smartphone für 2024

Nothing hat heute ein neues Smartphone für 2024 bestätigt und da es für das 3er noch etwas zu früh ist, gibt es ein ganz neues Produkt, das Nothing Phone 2a. Man folgt also der Strategie von Google und bringt im Frühjahr ein a-Modell heraus.

Es hat sich schon Ende 2023 angedeutet, dass wir diesen Schritt von Carl Pei sehen, der das Playbook von OnePlus wiederholt. Details haben wir noch nicht, es gibt nur einen Codenamen (Aerodactyl), aber diese sollen dann sehr bald folgen.

Zusätzlich zum Namen des neuen Phones teilte das Unternehmen mit, dass es das Glyph-Developer-Kit auf den Markt bringt. Es gibt Android-Apps von Drittanbietern die Möglichkeit, die Glyph-Oberfläche zu steuern (wann ist aber noch nicht klar).

