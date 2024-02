Das finale Ende der Nokia-Smartphones

Nokia war eine der ersten Marken mit einem Smartphone auf dem Markt, noch vor dem Apple iPhone und lange vor dem App Store, gab es mit Symbian eine offene Plattform mit Apps und Spielen. Doch Apple änderte die Regeln kurz danach.

Symbian war vor allem für Smartphones mit Tasten optimiert und nach dem iPhone passte Google die Android-Oberfläche an, die auch erst für eine Tastatur optimiert war. Nokia verpasste diesen Anschluss und Symbian verschwand vom Markt.

Nokia: Der Anfang vom Ende

Es war der Anfang vom Ende der Marke, die es wenig später mit Microsoft und Windows Mobile bzw. Windows Phone versuchte. Doch auch Microsoft hatte zu diesem Zeitpunkt den Anschluss verpasst und war ehrlich gesagt nicht bemüht.

Zusammen erlebten die beiden Marken ein kurzes Hoch, dann scheiterte das ganze Projekt, weil das Management in meinen Augen nicht das nötige Risiko eingehen wollte. Microsoft übernahm erst Nokia, dann kassierte man Windows Phone doch.

Eine Weile später dachten sich ehemalige Mitarbeiter von Nokia und Foxconn, dass Nokia als Marke noch gut für Smartphones geeignet sei, übernahmen neue Werke für die Produktion von Smartphones und entschieden sich für Android als OS.

HMD Global war geboren und 2015 kündigte man das Comeback von Nokia an. Ein Nokia-Smartphone mit Android, das wünschten sich viele, denn die Modelle der Lumia-Reihe waren technisch gut, nur das Betriebssystem war eben ein Problem.

Die Pläne waren groß, auch ein richtiges Flaggschiff stand immer wieder im Raum. Doch es kam nie und mit der Zeit fokussierte sich HMD auf Einsteigermodelle und segelte so ein bisschen unter dem Radar. Jetzt kommt aber der große Kurswechsel.

Im Sommer 2023 kündigte HMD eigene Smartphones mit HMD-Branding an und im Februar werden wir die ersten Modelle sehen. Der Mobile World Congress 2024 ist wohl der Startschuss für ein neues Lineup, welches ohne Nokia-Branding kommt.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn HMD übernahm die Lizenz für die Marke „Nokia“ für genau 10 Jahre und daher läuft sie 2025 oder 2026 aus, ich weiß nicht, wann der Vertrag genau gestartet wurde, denn erste Smartphones kamen erst 2016.

Nokia: HMD entfernt die Marke

Nokia-Smartphones bleiben noch im Portfolio von HMD, vermutlich werden aber keine neuen Modelle mehr gezeigt. Es heißt jetzt „Human Mobile Devices“ statt Nokia und die Accounts in sozialen Netzwerken wurden auch schon umbenannt.

Besucht man die Webseite von Nokia, die bei Google noch mit Nokia-Logo zu sehen ist, dann landet man auch schon bei HMD. Man hat nicht bestätigt, dass es das komplett mit Nokia war, muss man aber nicht, denn die Taten sprechen für sich.

HMD bezeichnet sich noch als „Hersteller von Nokia Smartphones“ in einem kleinen Hinweis auf der Webseite, das Logo ist aber verschwunden. Und man wirbt bei HMD damit, dass man der „größte europäische Hersteller von Smartphones“ ist.

Nokia selbst existiert übrigens weiterhin als Marke, es gibt auch noch ein großes Unternehmen, welches sich letztes Jahr ein neues Logo verpasst hat und zum Beispiel an 6G arbeitet. Dieses Nokia hat aber nichts mit den Smartphones zu tun.

Das war es also, nach dem ersten Nokia-Mobiltelefon von 1987 sieht es so aus, als ob die Marke nach vier Jahrzehnten komplett aus diesem Bereich verschwinden wird. Falls nicht ein anderes Unternehmen auf die Idee kommt und die Marke kauft.

Es wäre nicht ausgeschlossen, dass Nokia erneut eine Lizenz für 10 Jahre verteilt, aber das letzte Jahrzehnt hat gezeigt, dass Nokia nicht mehr die Zugkraft hat und ich glaube, es wird komplett egal sein, ob ein HMD- oder Nokia-Logo zu sehen ist.

Nokia: Vom Marktführer zum Unterdog

Ich bin mit Nokia aufgewachsen, das 3210 war zwar nicht mein erstes Handy, aber ist für mich ein großer Meilenstein in der Geschichte des Handys. Und das Nokia N95 von 2007 war tatsächlich der Grund, warum ich heute diese Zeilen schreibe.

Die Marke wird uns sicher immer mal wieder begegnen, aber man hat sich eben 2023 klar vom Endanwender-Geschäft mit dem Rebranding abgegrenzt und ist ein reines B2B-Unternehmen, diese Themen finden bei mobiFlip doch eher selten statt.

Mal schauen, was HMD für das eigene HMD-Lineup geplant hat, aber auch da war unser Interesse an den bisherigen Smartphones der letzten Jahre eher verhalten, da es 0815-Smartphones für Einsteiger waren. Ich vermute, dass das so bleibt.

Schade, ich hatte mit dem Nokia 5800 die Hoffnung, dass man Symbian wirklich fit für Touch gemacht hat, mit dem Nokia N9 hatte ich dann die Hoffnung, dass Meego das Comeback wird und später hofften viele, dass es die neue Lumia-Reihe schafft.

Doch Nokia hatte mehr als ein Comeback und mehr als einen Versuch, um sich an den Wandel der Branche anzupassen und ist gescheitert. Meego war für mich klar der größte Fehler, also genau genommen die Entscheidung gegen diesen Schritt.

Meego war gut in seiner ersten Version, ich hätte Symbian, Windows Phone und Co. komplett ignoriert und alles auf diese Karte gesetzt. Das wäre schwierig geworden, aber 2011 hätte das noch klappen können, da war der App-Markt noch sehr jung.

Für mich ist Nokia ein Paradebeispiel, wie man scheitern kann, obwohl man einst über 50 Prozent (!) Marktanteil hatte. Den Höhepunkt hatte Nokia übrigens, als das Apple iPhone vorgestellt wurde, also 2007. Da lachten die Manager noch darüber.

Samsung spricht über kostenpflichtige KI-Funktionen Mit der Galaxy S24-Reihe hat Samsung das Zeitalter der KI eingeläutet und wirbt sehr offensiv mit neuen KI-Funktionen. Eine Sache wurde aber auch direkt klar: Es wird nicht kostenlos bleiben. […]31. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->