Nothing Ear Stick: Marktstart und mein Eindruck

Ab heute kann man den Nothing Ear Stick im Handel kaufen und zu den Partnern gehört unter anderem Amazon, die den Kopfhörer ab sofort für 119 Euro auf Lager haben. Weitere Partner sind auch dabei, unter anderem die Telekom, wo man den Kopfhörer von Nothing sogar nach und nach in den lokalen Shops vorfinden wird.

Der Ear Stick ist der zweite Kopfhörer von Nothing, er wurde vor ein paar Tagen offiziell vorgestellt. Er ersetzt den Nothing Ear 1 aber nicht, er ergänzt das Lineup. Ein Nothing Ear 2 könnte aber auch bald kommen, womöglich noch im Dezember.

Nothing Ear Stick: Mein Eindruck

Mir wurde der Nothing Ear Stick vor der Ankündigung zugeschickt und ich habe diesen in den letzten Tagen immer wieder im Alltag getestet. Und ich muss sagen, dass das ein wirklich guter Sound für diese Preisklasse ist. Das Model kann echt laut werden und hat auch einen ordentlichen Bass, damit bin ich sehr zufrieden.

Die Verbindung zum iPhone ist bisher gut und die Akkulaufzeit reicht aus. Es sind laut Nothing bis zu 7 Stunden und ich würde mal sagen, dass man die 5 Stunden locker knackt. Allerdings hatte ich keine Gelegenheit, um das komplett auszureizen.

Das Case ist etwas lang, aber durch die Bauform ganz angenehm für die Hose. Es wird über USB C geladen, aber es gibt kein kabelloses Laden. Das Konzept mit der Öffnung finde ich aber interessant, gefällt mir. Und auch die App funktioniert gut und bietet ein paar nette Extras. Also, ist das eine klare Kaufempfehlung von mir?

Jain. Technisch ein tolles Produkt und der Preis ist fair, aber es gibt da einen Punkt, der mir nicht zusagt: Die Bauform. Es ist ein offener Kopfhörer im Stil der AirPods, aber er geht vorne nicht so spitz zu, wie das die meisten Modelle dieser Art tun.

Das sorgt bei mir dafür, dass der Nothing Ear Stick nicht so angenehm im Ohr sitzt. Die Passform ist bei einem kabellosen Kopfhörer aber entscheidend und ich mag es nicht, wenn man immer wieder das Gefühl hat, dass der Kopfhörer gleich rausfällt.

Grundsätzlich bevorzuge ich auch In-Ear-Kopfhörer mit einem schmalen Ende, die tief ins Ohr gehen und so auch im Sport fest sitzen, aber das ist ein anderes Thema. Im Alltag trage ich auch gerne mal eine offenere Bauform, aber das ist mir zu offen.

Nothing hebt sich damit von der Masse ab und kann auch technisch abliefern, aber ich weiß nicht, ob das Produkt damit zu speziell wird. Und das Problem ist auch, dass man so einen Kopfhörer nicht mal eben in einem Laden anprobieren kann.

Ein Smartphone nimmt man bei Saturn in die Hand und schaut, ob das passt. Das ist hier nicht so einfach möglich und das macht die Sache schwer. Falls euch das nicht stört und ihr es riskieren wollt, dann ist der Nothing Ear Stick aber einen Blick wert. Ich würde aber zum Ear 1 greifen, der noch ANC besitzt und weniger kostet.

