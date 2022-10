Nothing Ear Stick: Neuer Kopfhörer für 119 Euro vorgestellt

Nothing hat heute einen weitere Kopfhörer vorgestellt, nach dem Ear 1 steht jetzt der Ear Stick an. Wobei man der alten Schreibweise treu bleibt, genau genommen ist es der Ear (stick). Doch worum handelt es sich bei diesem neuen Kopfhörer?

Apple AirPods als Vorbild für Lineup

Die beste Beschreibung ist vermutlich der AirPods-Vergleich, den man auch in einem Briefing mit gegenüber erwähnte. Es gibt die AirPods Pro, das sind quasi die Ear 1, und es gibt die normalen AirPods, diese Kategorie deckt der Ear Stick ab.

Es gibt also eine offene Bauweise und keinen Silikonaufsatz. Wobei sich die Bauform doch von normalen Kopfhörern dieser Art unterscheidet, denn sie ist sehr dick vorne. Das könnte vor allem bei kleinen Gehörgängen schwierig werden.

Eckdaten? Es gibt einen 12,6 mm großen Treiber, AAC und SBC werden als Codec unterstützt, geladen wird via USB C, die Laufzeit liegt bei 7 Stunden, es gibt eine IP54-Zertifizierung und außerdem noch eine App mit diversen Extras dazu.

Eine aktive Geräuschunterdrückung fehlt hier und Qi unterstützt das kompakte Case auch nicht. Der Preis liegt bei 119 Euro, was die Preiserhöhung des Ear 1 vor ein paar Tagen erklärt. Ich habe mir schon gedacht, dass man beim Ear Stick nicht noch tiefer gehen möchte und die UVP-Anhebung eher eine Marketingsache ist.

Marktstart ist am 4. November um 11:30 Uhr und ihr könnt den neuen Kopfhörer von Nothing bei Amazon vorbestellen. In diesem Fall weitet man auch die Zahl der Partner aus und es gibt neue Shops wie die Telekom, Otto und Cyberport.

