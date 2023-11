Nothing feiert Meilenstein: Zwei Millionen Geräte ausgeliefert

Das in London ansässige Technologieunternehmen Nothing hat mit der Auslieferung von zwei Millionen Geräten in weniger als drei Jahren einen weiteren Meilenstein erreicht.

Die erste Million wurde in zwei Jahren erreicht, die zweite in weniger als einem Jahr. CEO Carl Pei setzt auf erfolgreiches Fundraising und hat bereits mehr als 250 Millionen Dollar für die weitere Expansion des Unternehmens eingeworben.

Gleichzeitig erweitert Nothing sein Produktportfolio in den Bereichen Mobil- und Audiotechnologie und beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter, die sich laut Unternehmensangaben auf die Optimierung des Produkt- und Softwaredesigns sowie die Hardwareentwicklung konzentrieren.

Carl Pei betont zudem, dass der erreichte Meilenstein die Nachfrage nach einem Herausforderer in der Consumer-Tech-Branche unterstreicht.

