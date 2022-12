Nothing feiert einen Meilenstein und deutet neues Smartphone an

Nothing hat diese Woche in einem Interview angedeutet, dass man kommendes Jahr auch ein neues Smartphone in den USA veröffentlichen möchte. Das Nothing Phone 1 kann man dort nicht kaufen, denn die Netzbetreiber sind in den USA noch wichtiger und die konnte man nicht überzeugen. Das soll sich aber 2023 ändern.

Die noch recht junge Marke von Carl Pei, der vorher OnePlus geleitet hat, macht also weiter und feiert zum Abschluss des Jahres auch einen kleinen Meilenstein.

Nothing: Über 1 Million verkaufte Einheiten

Normalerweise halten sich vor allem die kleinen Marken mit konkreten Zahlen gerne zurück, aber in diesem Fall haben wir sogar Zahlen für euch. Nothing blickt auf über 1 Million verkaufte Produkte bisher. Und Nothing wird sogar noch etwas konkreter.

Das Nothing Phone 1 hat sich 500.000 Mal verkauft und die beiden Kopfhörer der Marke zusammen 600.000 Mal. Nothing bietet die Ear 1 und Ear Stick an, aber wir wissen nicht, welches Modell erfolgreicher ist (ich tippe doch stark auf die Ear 1).

Ist das gut? Für den Anfang ist das sicher okay, spannend wird aber, ob man einen langen Atem mitbringt. Laut Carl Pei wurde man bei Foxconn abgelehnt, da man dort keine unbekannten Marken mehr unterstützt. Diese sind in den letzten Jahren alle gescheitert und der Aufbau einer Produktion kostet Foxconn sehr viel Geld.

Ich bin jedenfalls gespannt, was Nothing für 2023 geplant hat. Klingt so, als ob wir ein Nothing Phone 2 bekommen und womöglich werden wir noch im Dezember die Nothing Ear 2 sehen. Vielleicht geht Nothing daher ab sofort wieder etwas mehr in die Offensive und äußert sich, das ist am Ende des Tages auch alles Marketing.

