Qualcomm: Vier neue Snapdragon-Plattformen vorgestellt

Qualcomm hat seine Snapdragon Mobilplattformen um die vier Produkte Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G und 680 4G erweitert.

Die neuen Chipsätze aus den Serien Snapdragon 7, 6 und 4 sollen laut Qualcomm eine höhere Leistung und mehr Funktionen für Geräte der oberen, mittleren und unteren Leistungsklasse. Die vier neuen Lösungen sollen voraussichtlich im vierten Quartal 2021 auf den Markt kommen.

Der Snapdragon 778G Plus, ist ein Nachfolgemodell des Snapdragon 778G mit gesteigerter GPU- und CPU-Leistung und wurde mit Fokus auf mobiles Gaming und beschleunigte künstliche Intelligenz (KI) entwickelt.

Die neue Snapdragon 695 5G Mobile Platform bietet „echtes globales 5G“ mit Unterstützung für sowohl mmWave als auch sub-6 GHz. Diese Plattform soll sich zudem durch eine bis zu 30 % schnellere Grafikwiedergabe und eine um 15 % verbesserte CPU-Leistung (im Vergleich zum Snapdragon 690) auszeichnen.

In weniger als einem Jahr wurden mehr als 85 Geräte auf Basis des Snapdragon 480 angekündigt oder befinden sich derzeit in der Entwicklung. Auf diesem Erfolg soll nun der Snapdragon 480 Plus aufbauen.

Die neue Snapdragon 680 4G Mobile Platform, die auf der 6-nm-Prozesstechnologie basiert, wurde unter anderem für Spiele und Triple ISP mit KI-verbesserter Low-Light-Erfassungstechnologie optimiert. Während sich die 5G-Einführung weltweit immer mehr durchsetzt, setzt der Snapdragon 680 allerdings noch auf LTE.

Technische Details zu allen Chipsätzen findet ihr in diesen PDFs.

