Nothing Phone 1 für 379 Euro mit congstar Allnet Flat M und L

Das Nothing Phone 1 ist offiziell und kommt in den freien Handel. Mit Mobilfunkvertrag ist es exklusiv bei der Telekom zu haben, aber auch bei Congstar, ein Tochterunternehmen der Telekom.

Der Mobilfunkanbieter congstar nimmt unmittelbar zum Marktstart das Nothing Phone 1 als einer von wenigen Partnern in sein Gerätesortiment auf. Im Rahmen einer Aktion gibt es das Smartphone in der Ausführung mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher zum Preis von nur 379 Euro, wenn es zu den congstar Tarifen Allnet Flat M und L mit 24 Monaten Laufzeit hinzugebucht wird. Dann werden monatlich 15 Euro bei einer einmaligen Anzahlung von 19 Euro fällig.

Ohne gleichzeitige Buchung dieser Tarife können Kunden das Nothing Phone 1 zum Normalpreis von 499 Euro bei congstar erwerben. Berechnet werden in diesem Fall 24 Monatsraten zu je 20 Euro bei einer einmaligen Anzahlung von 19 Euro. Bestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung erfolgt ab dem 21. Juli.

