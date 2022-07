Exklusiv bei der Telekom: Nothing Phone 1 offiziell vorgestellt

Nothing hat heute wie erwartet das Nothing Phone 1 vorgestellt. Es handelt sich um eine neue Marke, die von Carl Pei gegründet wurde. Er war vorher für OnePlus bei BBK zuständig und möchte es jetzt mit Nothing auf eigene Faust versuchen.

Den Anfang machte ein preiswerter Kopfhörer mit ANC und jetzt gibt es das erste Smartphone mit Android. Langfristig möchte man ein Ökosystem bei Nothing auf die Beine stellen, es ist aber noch unklar, was nach diesen Produkten kommt.

Das ist das Nothing Phone 1

Konzentrieren wir uns aber zunächst auf das Nothing Phone 1, denn das wird im Sommer im Fokus stehen. Es handelt sich um ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 12 und ich habe euch hier einfach mal die Eckdaten zusammengefasst:

6,55 Zoll OLED-Display mit 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 778G+

128 oder 256 GB Speicher

8 oder 12 GB RAM

Dual-Kamera: 50 + 50 MP

Akku mit 4500 mAh

Fast Charge mit 45W und Qi

8 mm Dicke und 200 g Gewicht

Die Besonderheit ist die transparente Rückseite mit den LEDs, die dann leuchten oder blinken, wenn man zum Beispiel eine Nachricht bekommt. Passend dazu gibt es dann natürlich auch transparente Cases, denn die LEDs sollen sichtbar sein.

Zur Update-Politik wurde in der Pressemitteilung kein Wort verloren, da reichen wir Details nach, falls sie heute auf dem Event genannt werden. Drittanbieter können bei Nothing übrigens Shortcuts in den Schnelleinstellungen hinterlegen. Da macht Tesla den Anfang (z.B. Klimaanlage starten), weitere Apps sollen noch folgen.

Nothing bietet das Phone 1 in zwei Farben an: Schwarz und Weiß.

Das kostet das Nothing Phone 1

Offizielle Preise? Es geht bei 469 Euro (8 + 128 GB) los, die mittlere Version kostet 499 Euro (8 + 256 GB) und die große Version liegt bei 549 Euro (12 + 256 GB). Der Marktstart ist für den 21. Juli geplant, die große Version kommt aber später.

Die deutsche Telekom ist der exklusive Netzbetreiber in Deutschland, aber man wird das Nothing Phone 1 auch bei Amazon, DeinHandy, SparHandy, Mobilcom Debitel, Congstar und Otto kaufen können (bei allen Shops jedoch nur online).

