Nothing Phone 1 + Nothing Ear Stick: Valentinstag Bundle-Aktion gestartet

Das kleine und noch recht junge Unternehmen Nothing hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen: Im Rahmen eines offenen Beta-Tests arbeitet man an dem großen Nothing OS-Update, welches bei Veröffentlichung auf Basis von Android 13 laufen wird.

Außerdem will man neue Hardware präsentieren: Für Ende 2023 ist ein neues Nothing Phone-Modell geplant und erste Bilder der Nothing Ear 2 sind auch schon aufgetaucht.

Auch das Marketingteam will fleißig sein und nimmt sich den baldigen Valentinstag als Vorwand, um eine Verkaufsaktion mit dem Motto „Alles Liebe von Nothing“ zu starten: Jeder Käufer eines Nothing Phone 1 erhält die Nothing Ear Stick als kostenlose Zugabe.

Es spielt keine Rolle, für welches Modell man sich entscheidet: Weiß oder Schwarz, 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher, 128 GB oder 256 GB Speicherplatz – jede Modell-Kombination nimmt an der Aktion teil.

Die Aktion ist ab sofort im offiziellen Online-Shop auf der Nothing-Webseite zu finden und läuft wohl bis zum 15. Februar 2023.

Das Nothing Phone 1 und die Nothing Ear Stick werden bei Bestellung gemeinsam geliefert. Bei Rückgabe müssen beide Produkte zurückgegeben werden und können nicht anteilig erstattet werden.

-->