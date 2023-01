Honor bestätigt neues Android-Flaggschiff für Februar 2023

Wir haben im Januar erfahren, dass Honor mit einem größeren Stand auf dem MWC in Barcelona vertreten ist und sowas ist in der Regel ein gutes Zeichen, dass man neue Produkte dabei hat. Ein Teaser deutete später an, dass eine neue Magic-Reihe kommt. Und so ist es auch, denn Honor hat heute das Event offiziell bestätigt.

Honor plant zwei Magic-Modelle für 2023

Am 27. Februar wird man die Magic 5-Reihe präsentieren, das ist die Flaggschiff-Reihe von Honor. Das Motto auf dem Teaser lautet „erlebe die Magie“ und es gibt noch mehr zu sehen, denn das Honor Magic Vs kommt ebenfalls zu uns. Das ist ein Foldable von Honor, welches Ende 2022 bereits offiziell in China gezeigt wurde.

Honor ist also bereit für einen neuen Angriff auf die Konkurrenz in diesem Jahr, aber wenn man in Europa durchstarten möchte, dann muss man wirklich langsam mal in die Marketing-Offensive gehen, denn bisher fliegt Honor unter dem Radar und die großen Netzbetreiber machen einen Umweg um die alte Huawei-Marke.

In China kommt Honor seit der „Unabhängigkeit“ von Huawei gut an, in Europa aber noch nicht wirklich. Und das, obwohl man ganz normal Google-Apps und 5G nutzt. Liegt aber vielleicht auch an der großen Ähnlichkeit zu Huawei, denn man kann den Eindruck bekommen, dass Honor irgendwie noch nicht wirklich unabhängig ist.

Warten wir mal ab, was uns Honor präsentieren wird und wie man sich ab März aufstellt. Ohne Oppo und OnePlus, ohne Huawei (jedenfalls mit Google und 5G) und mit einem schwächelnden Xiaomi wäre die Chance da. Ich weiß aber nicht, ob Honor motiviert ist, die deutsche Marketingabteilung schläft seit November 2022.

Es wird teurer: Preise für das Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra aufgetaucht Samsung wird diese Woche die neue Galaxy S23-Reihe vorstellen und wir hatten schon einen ersten Eindruck der neuen Preise. Doch mittlerweile gibt es eine Liste der finalen Preise für Deutschland und nicht alle Versionen kommen auch zu uns. Samsung Galaxy…30. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->