Nothing Phone 2: Neues Android-Update für das Flaggschiff veröffentlicht

Nachdem das in London ansässige Unternehmen Nothing das Mittelklasse-Smartphone Nothing Phone 2a erfolgreich auf den Markt gebracht hat und mittlerweile einen beachtlichen Verkaufserfolg feiern kann, hat man sich nun erneut dem Flaggschiff aus dem eigenen Hause gewidmet und dem Smartphone ein Update für das Betriebssystem Nothing OS spendiert.

Nothing OS: Was umfasst das neue Update?

Das Update trägt die Versionsnummer 2.5.3 und fällt mit ca. 65 MB verglichen mit früheren Updates eher klein aus. Wie aus den Release Notes hervorgeht, wurden jedoch einige kleinere Verbesserungen vorgenommen und zwei neue Funktionen hinzugefügt. Darüber hinaus enthält das Update auch das April-Sicherheitsupdate.

What’s new Added an option for the Nothing Icon Pack to be applied only to the Home Screen to improve accessibility in the App Drawer.

You can now scroll through pages on the Home Screen while holding app icons for a more intuitive experience while organising icons. Improvements Fixed an issue with car Bluetooth media players.

Optimised animations in certain scenarios for smoother transitions.

Updated Android Security patch version to April 2024.

Resolved system stability issues to enhance overall performance.

Das Update auf die Version 2.5.3 von Nothing OS sollte bereits weitgehend verfügbar sein, bei meinem Exemplar ist die Installation ohne Probleme über die Bühne gegangen.

Das Nothing Phone 2 ist seit Mitte Juli letzten Jahres auf dem Markt, ist seitdem im Preisbereich eines Mittelklasse-Smartphones angekommen und hat seitdem relativ schnell einige Updates und auch Android 14 erhalten. Das Unternehmen will das Smartphone noch bis 2027 mit zwei großen Android-Updates und Sicherheitsupdates unterstützen.

