Nothing: Update auf Android 14 steht im Mittelpunkt

Während sich im Hintergrund die Arbeiten an einem neuen Mittelklasse-Smartphone des in London ansässigen Unternehmens Nothing bereits angedeutet haben und erste konkrete Details durchgesickert sind, können sich Besitzer der Smartphone-Modelle Nothing Phone 1 und Nothing Phone 2 nun freuen – es gibt nämlich neue Informationen zum großen Update auf Android 14.

Nothing OS 2.5 auf Basis von Android 14 ist erschienen

Für Besitzer eines Nothing Phone 2 ist Android 14 bereits zum Greifen nah. Das große Android-Update ist nämlich seit einigen Tagen offiziell verfügbar und befindet sich derzeit im Rollout. Ersten Berichten auf Reddit zufolge wird das Update derzeit an Nutzer in Indien ausgeliefert. Das Update wird voraussichtlich in Kürze auch in Deutschland zur Verfügung stehen.

Die umfangreichen Release Notes können hier eingesehen werden, auf den ersten Blick stehen einige neue Funktionen und Anpassungen im Vordergrund. Mit dem Schrittzähler, dem Media Player und der Screen Time stehen drei neue Widgets zur Verfügung. Außerdem gibt es Verbesserungen an der Glyph-Oberfläche und weitere kleine Funktionen, die im Rahmen von Android 14 eingeführt wurden.

Start der Open Beta für das Nothing Phone 1

Während Besitzer eines Nothing Phone 2 also bald auf die neueste Android-Version updaten können, müssen sich Besitzer eines Nothing Phone 1 noch etwas gedulden. Das Unternehmen hat ein offizielles Beta-Programm gestartet, bei dem freiwillige Tester das Update ausgiebig testen und Feedback geben können. Der Zugang zur Beta-Version ist im offiziellen Community-Forum beschrieben.

Wann die finale Version auch für das Nothing Phone 1 zur Verfügung stehen wird, ist nicht bekannt. Beim Nothing Phone 2 gab es zwei Beta-Versionen, die Testphase dauerte etwa zwei Monate. Ich finde, das ist eine recht schnelle Entwicklung.

Das neue Mittelklasse-Smartphone, das voraussichtlich auf dem Mobile World Congress im Februar vorgestellt wird, soll übrigens direkt mit Android 14 kommen. Ich halte es für durchaus möglich, dass gleichzeitig ein neues Smartphone und Android 14 in der finalen Version für das Nothing Phone 1 angekündigt werden.

