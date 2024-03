Nothing Phone 2a: Mittelklasse-Smartphone mit großem Verkaufserfolg gestartet

Nach einigen Gerüchten und Vorabinformationen ist nun das Mittelklasse-Smartphone Nothing Phone 2a der mittlerweile recht bekannten Firma Nothing offiziell auf den Markt gekommen.

Ausgerüstet mit einem MediaTek Dimensity 7200 Pro, 5000 mAh Akku, 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher (+ 8 GB „RAM Booster“), 6,7″-Zoll 120 Hz AMOLED-Display und Glyph-Interface ist das neue Smartphone bereits in der kleinsten Variante für nur 329 Euro zu haben – ein Preis, der für viele Menschen sehr attraktiv ist.

Nothing: Eine konsequente Weiterentwicklung

Bei vielen Kaufinteressenten traf das Unternehmen mit dem Preis wohl einen Nerv: Über den Kurznachrichtendienst X wurde bekannt gegeben, dass das Smartphone in den ersten Stunden nach Verkaufsstart bereits über 100.000 Mal über die (virtuelle) Ladentheke gegangen ist. Gerade für ein noch sehr junges Unternehmen wie Nothing sind das sehr gute Neuigkeiten.

0 to 100,000 real quick 📈 pic.twitter.com/80YQcRaNBN — Nothing (@nothing) March 13, 2024

Kleiner Hinweis: Ein Software-Update auf Nothing OS 2.5.4, das anfängliche Probleme beheben soll und Kamera-Verbesserungen und kleinere Fehlerbehebungen enthält, sollte allen Käufern eines Nothing Phone 2a angeboten werden. Nothing verspricht für das Smartphone drei große Android-Updates und vier Jahre Sicherheitsaktualisierungen – ähnlich wie beim Nothing Phone 2.

