Nothing Phone 2: Neues Android-Update mit Verbesserungen veröffentlicht

Bis zur offiziellen Veröffentlichung der finalen Version von Android 15 für das Nothing Phone 2 werden noch einige Monate vergehen – das große Android-Update wird vermutlich gegen Ende des Jahres erwartet, hier geht es übrigens zur Developer Preview. Neue Updates gibt es aber, wie bei der Smartphone-Veröffentlichung angekündigt, weiterhin alle zwei Monate, das jetzt veröffentlichte Update ist also keine Überraschung.

Nothing verbessert Nothing OS weiter

Wie zuletzt verbessert das Unternehmen das Nothing Phone 2 mit dem Update auf Nothing OS 2.5.6 weiter und zieht in der Versionsnummer mit dem Mittelklasse-Smartphone Nothing Phone 2a gleich – und übernimmt einige der kürzlich veröffentlichten Funktionen in das Flaggschiff.

In den Release Notes sind einige Verbesserungen und Anpassungen aufgeführt. Außerdem enthält das Update das kürzlich veröffentlichte Android Juni-Sicherheitsupdate. Die Release Notes sind wie folgt formuliert:

New features New option in Settings to hide/show navigation bar.

Added a custom option for enabling/disabling the QuickSetting swipe-down page on the lock screen interface. Accessed via Settings > Lock Screen > Quick Settings.

New options for customising icons within the status bar. Accessed via Settings > Display > Status bar.

Integrated Google June Security Patch. Improvements New Quick Settings Widget animations for enhanced engagement.

Optimised compatibility with some carrier networks.

Enhanced UI of carrier names. Bug fixes Resolved an issue where cloned apps were unable to use a VPN network.

Refined ChatGPT integration.

Fixed issue where lock screen widgets didn’t display in some cases.

Fixed issue where back gesture sometimes lacked vibration feedback.

Optimised the overall stability of the system.

