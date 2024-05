Nothing Phone 2: Android 15 Developer Preview veröffentlicht

Während Google im Hintergrund weiter an Android 15 arbeitet und im Juni eine „stabile Version“ im Rahmen des Beta-Testprogramms veröffentlichen will, haben einige Smartphone-Hersteller wie OnePlus und Nothing ebenfalls ein entsprechendes Beta-Testprogramm für die nächste Hauptversion von Android gestartet.

Im Hause Nothing wurde die Version zunächst für das Mittelklasse-Smartphone Nothing Phone 2a bereitgestellt, nun folgt mit dem Nothing Phone 2 ein weiteres Gerät, auf dem die Developer Preview ausgiebig getestet werden kann.

Android 15 Developer Preview lädt zum Testen ein

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um eine sehr frühe Testversion, bei der einige Funktionen noch nicht zur Verfügung stehen und die noch mit einigen Fehlern behaftet ist. Nach Angaben von Nothing ist die Testversion eher für Entwickler und für „fortgeschrittene Benutzer“ geeignet.

Bei der Installation wird auch der Speicher formatiert – es ist also notwendig, ein Backup zu machen, wenn einem seine Daten am Herzen liegen.

Eine ausführliche Anleitung, um die Developer Preview auf das Mittelklasse-Smartphone zu laden und zu installieren, findet sich auf der offiziellen Website von Nothing. Je nach Stand der Software ist die Auswahl der richtigen Datei erforderlich, daher bitte die Anweisungen sorgfältig lesen.

