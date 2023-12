Nothing Phone: Ganz neues Smartphone für 2024 deutet sich an

Das relativ junge Unternehmen Nothing mit Sitz in London hat sich mit dem Nothing Phone 1, dem Nothing Phone 2, einigen Kopfhörern wie dem Ear 2 und dem Ear Stick und der Submarke CMF mit der ersten Smartwatch endgültig auf dem Markt etabliert.

Für den weiteren Ausbau der Marke ist Stillstand nicht daher möglich, kein Wunder also, dass sich wohl ein neues Smartphone aus dem Hause Nothing in der Entwicklung befindet.

Nothing: Ein neues Smartphone wird kommen

Der Grund für diese Annahme ist die Bezeichnung A142, die jetzt bei der nationalen indischen Zertifizierungsstelle BIS – Bureau of Indian Standards – aufgetaucht ist. Das Nothing Phone 1 trägt die Modellnummer A063, das Nothing Phone 2 die Modellnummer A065, sodass die Bezeichnung durchaus plausibel ist und in das Muster passt.

Detaillierte Spezifikationen zu dem neuen Smartphone gibt es noch nicht, aber laut GSMArena könnte das Smartphone mit dem vorläufigen Namen Nothing Phone 2A über ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display und eine Kamera in der Mitte verfügen.

Auf die für Nothing typische Glyph-Schnittstelle wurde nicht verzichtet – es wird erwartet, dass sie wieder mit von der Partie ist.

Das neue Modell wird voraussichtlich der Nachfolger des Nothing Phone 1 und wird meiner Meinung nach die „kleinere und billigere“ Variante des Nothing Phone 2 sein. Damit könnten zwei Zielgruppen angesprochen werden, da das jetzige Modell im Vergleich deutlich teurer ist. Ich gehe davon aus, dass die Veröffentlichung im Frühjahr 2024 erfolgen wird.

