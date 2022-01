Nvidia Shield TV Experience Upgrade 9.0: Android TV 11 macht noch Probleme

Es gibt keinen Hersteller, der Android TV so gut unterstützt, wie Nvidia. Der Nvidia Shield TV ist seit Jahren eine Empfehlung und sorgte erst letzte Woche wieder für positive Schlagzeilen, da man Android TV 11 als großes Update auslieferte.

Doch seit dem häufen sich die Probleme im Forum von Nvidia, es gibt vor allem ein paar Apps, die sich nicht mit Android TV 11 vertragen und der Plex-Zugriff geht bei einigen Nutzern auch nicht. Nvidia sucht jetzt nach Feedback für das Update.

In einer Kategorie (die aber bereits geschlossen wurde) kann man Feedback für Apps abgeben und in einer anderen werden bekannte Fehler gesammelt. Man darf also davon ausgehen, dass Nvidia in den nächsten Tagen einen Fix liefern wird.

Android TV 11 wird übrigens schon seit Oktober als Beta getestet, aber bei einem so großen Update kann das immer passieren. Falls ihr das Update installiert habt und auf Probleme trefft, dann geduldet euch etwas, Nvidia ist da bereits dran.

