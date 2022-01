Nvidia Shield TV Experience Upgrade 9.0: Update für Android TV 11 ist da

Nvidia testet seit einigen Wochen die Beta für Android TV 11 und ab sofort hat der Rollout für das Update begonnen. Das Nvidia Shield TV Experience Upgrade 9.0 ist da und trifft ab heute nach und nach offiziell bei den Nutzern weltweit ein.

Den Changelog könnt ihr euch weiter unten anschauen, bedenkt aber bitte wie immer, dass nicht jeder sofort versorgt wird. Nvidia hat eine gute Update-Politik bei den Shield-Geräten, doch es gibt noch keine Details bezüglich Android TV 12.

Laut Google ist Android TV 12 seit ein paar Wochen fertig, es wäre also durchaus denkbar, dass Nvidia in den kommenden Wochen mit den Arbeiten am Nvidia Shield TV Experience Upgrade 10.0 beginnt, welches dann auf dieser Version basiert.

Nvidia Shield TV Experience Upgrade 9.0

GeForce NOW Cloud-Gaming in 4K

Neue oder aktualisierte Apps (Apple TV, Google Play Filme)

Neue Spiele (Apex Legends Emergence, Far Cry 6, Life is Strange: True Colors, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege)

Umfasst Android-Sicherheitspatch September 2021

Neue Unterstützung für aptX-kompatible Bluetooth-Headsets

Neue Option zum automatischen Trennen von Bluetooth-Audiogeräten im Ruhezustand

Neue Option, um die Audioauflösung von Inhalten anzupassen (hochauflösendes Audio)

Neue Gboard-Tastaturoption

Neue Energiespareinstellung für zusätzliche Leistungsanpassung

Neue Stadia-Tastenunterstützung für XBOX-, Playstation- und SHIELD-Controller

Zusätzliche Fehlerbehebungen

