O2 5G-Netz: 10.000 Antennen erreicht

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica hat einen Meilenstein in seiner bundesweiten 5G Netzausbau-Offensive erreicht: Aktuell funken rund 10.000 5G-Antennen im O2 Netz.

Nach dem Start des 5G-Netzes im Oktober 2020 hat O2 seinen Netzausbau kontinuierlich beschleunigt und den 5G-Standard in immer mehr Städte und auch ländliche Gemeinden gebracht. O2 legt beim 5G-Ausbau einen starken Fokus auf die 3,6 GHz Frequenzen, die sich für schnelles 5G eignen. Derzeit funken über 5.000 5G-Antennen auf dieser Frequenz.

Bis Jahresende will der Anbieter die Hälfte der Bevölkerung (nicht Fläche!) mit seinem 5G-Netz versorgen, bis 2025 will man zudem ein flächendeckendes 5G-Netz hierzulande am Start haben. In den vergangenen Wochen hat O2 unter anderem erste 5G-Standorte auf 3,6 GHz in Dresden, Rostock, Lübeck sowie in Neckarsulm, Planegg, Neu-Ulm und Edingen-Neckarhausen gestartet.

