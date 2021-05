o2 5G-Netz funkt in rund 60 Städten

Das o2 5G-Netz funkt mittlerweile in rund 60 Städten mit etwa 1.300 5G-Antennen auf 3,6 GHz, wie der Netzbetreiber heute verkündet hat.



Bis Jahresende will Telefónica Deutschland / o2 über 30 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 5G erreichen, bis 2025 will man zudem ein flächendeckendes 5G-Netz hierzulande am Start haben. Den Zugang zum eigenen 5G-Netz bietet o2 seit Oktober 2020 an.

Nachdem Telefónica Deutschland / o2 ihr o2 5G-Netz im vergangenen Jahr in den fünf größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt gestartet hat, setzt sich der Ausbau fort. So funken bereits über 250 5G-Antennen auf 3,6 GHz in der Bundeshauptstadt Berlin, über 120 in Hamburg sowie jeweils über 100 in Köln, München und Stuttgart.

Darüber hinaus hat o2 sein 5G-Netz in den vergangenen Wochen in weiteren Städten gestartet, unter anderem in Augsburg und Ingolstadt (Bayern), Aachen, Gelsenkirchen und Schwerte (Nordrhein-Westfalen) sowie Sindelfingen, Affalterbach und Marbach am Neckar (Baden-Württemberg). Erste 5G-Sender funken auch in Wiesbaden (Hessen) und Mainz (Rheinland-Pfalz).

In Zusammenarbeit mit der Telekom und Vodafone plant Telefónica Deutschland / o2 außerdem, hunderte sogenannter „grauer Flecken“ im 4G-Netz zu schließen, wie wir im Januar bereits berichtet haben.

Im o2 Netz funkt 5G (3,6 GHz) aktuell in folgenden Städten:

Aachen, Affalterbach, Altdorf bei Nürnberg, Ansbach, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bietigheim-Bissingen, Bochum, Bonn, Dachau, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Fellbach, Feucht, Flensburg, Frankfurt, Fürth, Gelsenkirchen, Gerlingen, Hamburg, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Herzogenaurach, Ingolstadt, Ismaning, Karlsruhe, Köln, Landsberg am Lech, Leinfelden-Echterdingen, Leonberg, Mainz, Mannheim, Marbach am Neckar, Mönchengladbach, München, Münster, Neubiberg, Neuhausen ob Eck, Nürnberg, Oberasbach, Potsdam, Rosenheim, Röthenbach an der Pegnitz, Rückersdorf, Schwerte, Sindelfingen, Steinheim an der Murr, Stuttgart, Unterföhring, Waiblingen, Weinstadt, Wendelstein (Forst Kleinschwarzenlohe), Wiesbaden, Wuppertal und Zirndorf.

