o2: Kunden ab 60 Jahren erhalten dauerhaft 10 Euro Rabatt

Ab 1. September 2020 gibt es bei o2 ein neues Angebot speziell für ältere Kunden. Diese können nämlich Monat für Monat etwas sparen.

Kunden ab 60 Jahren erhalten ab September dauerhaft 10 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr der aktuellen o2 Free Mobilfunktarife. Zum Beispiel gibt es den Tarif o2 Free M mit 20 GB somit zum Preis des Einsteigertarifs Free S, der nur 3 GB bieten würde.

Vergleichsweise teuer ist das in meinen Augen dennoch, aber das sind die Tarife, die man direkt bei den Netzanbietern abschließt, ja alle. Auch hier lohnt wie üblich ein Tarifvergleich.

Schonmal vormerken kann man sich auch, dass es ab November laut o2 auch beim „Internet zu Hause“ einen Preisvorteil für Kunden ab 60 Jahren geben wird. Wie hoch dieser ausfallen wird, ist allerdings noch unklar.

Handys für ältere Menschen

Kunden, die ein neues Endgerät benötigen, bietet o2 My Handy ein Angebot an Smartphones und Tablets, die auch per Ratenzahlung bezahlt werden können. Darunter auch die Handys des Herstellers Emporia, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind.

Das emporiaSMART.3 gibt es bei einer Ratenzahlung über 24 Monate ab einer Einmalzahlung von 36,99 Euro und einer monatlichen Rate von 6,50 Euro und das emporiaTOUCHsmart ist ab einer Einmalzahlung von 39,41 Euro und einer monatlichen Rate von 2,50 Euro zu haben.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

