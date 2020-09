o2-Netz: Telefónica startet 5G im vierten Quartal

Telefónica Deutschland hat heute nicht nur einen Rückblick zum LTE-Ausbau im o2-Netz gegeben, sondern auch den Start von 5G angekündigt.

Parallel zum 4G-Ausbau steht der neue Mobilfunkstandard 5G auch im o2-Netz in den Startlöchern. Laut Telefónica soll für o2-Kunden der Start des neuen o2 5G-Netzes in den größten fünf deutschen Städten noch im vierten Quartal 2020 erfolgen.

Angekündigt hatte man einen Start in diesem Jahr bereits. Für den Aufbau des 5G-Zugangsnetzes (Radio Access Network) plant Telefónica Deutschland auf die strategischen Partner Nokia und Huawei zu setzen.

Damit wäre o2 der letzte Netzbetreiber in Deutschland, der mit 5G an den Start geht. Vodafone und die Telekom haben bereits vorgelegt. Von 5G im o2-Netz profitieren auch Kunden anderer Anbieter. So vertreibt zum Beispiel 1&1 seine Tarife im Telefónica-Netz bereits seit geraumer Zeit als „5G ready“

