o2 schaltet heute das 3G-Netz ab

Telekom: Das war der Netzausbau 2021

Die Telekom hat Bilanz für den Netzausbau 2021 gezogen und entsprechende Zahlen veröffentlicht. Zwei Themen dominieren dabei: 5G und Glasfaser. Die Telekom hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwölf Monaten 1,2 Millionen neue FTTH-Anschlüsse (Fiber to the home) ermöglicht.…30. Dezember 2021 JETZT LESEN →