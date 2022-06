OBI vollzieht Ausstieg aus der Prospektwerbung. Das bedeutet: Heute erscheint der letzte nationale OBI-Prospekt in Deutschland und Österreich.

Mit diesem Schritt reagiert OBI nach eigenen Angaben auf ein sich in den letzten Jahren stark verändertes Konsum- und Informationsverhalten der Verbraucher und die zunehmende Knappheit der Ressource Papier. Ich sage dazu: richtig so. Der klassischen Prospektwerbung sollte es langsam, aber sicher an den Kragen gehen.

Im letzten Prospekt informiert OBI auf 20 Seiten über die Hintergründe, weshalb sich OBI dafür entschieden hat, künftig keine Prospekte mehr zu drucken. Im August stellt OBI auch in weiteren osteuropäischen Märkten wie Tschechien, Slowakei und Ungarn die Prospektwerbung ein.

OBI setzt zukünftig auf das Digitalangebot heyOBI (Registrierung erforderlich). Die gewohnten Angebote und Rabatte sollen dabei erhalten bleiben bzw. ausgebaut werden.

