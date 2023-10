One UI 6: Samsung bessert vor dem Update auf Android 14 nach

Es hat sich eigentlich schon angedeutet, dass Samsung den Betatest für Android 14 abgeschlossen hat und bereit für das große Update auf One UI 6 ist. Doch es zieht sich doch noch etwas hin und heute gab es eine 9. Beta, die Dinge optimiert.

Nur wenige Tage nach der 8. Beta hat Samsung also nachgelegt und eine neue Beta veröffentlicht, in der von „Optimierungen bei der Stabilität“ und „Beseitigung von Bugs“ die Rede ist. One UI 6 lief also noch nicht rund auf der Galaxy S23-Reihe.

Wann werden wir das große Update auf Android 14 bei Samsung sehen? Ich hätte auf diese Woche und Ende Oktober getippt, gehe jetzt aber davon aus, dass man lieber schaut, dass alles stabil läuft. Richtig so, auf 1-2 Wochen kommt es nicht an.

Breaking news ‼️ Galaxy S23: One UI 6 beta 9 update released in USA 🇺🇸 Size: 422 MB

Build Version: S918USQU1ZWJM S918UOYN1ZWJM/S918USQU1BWJM#GalaxyS23 #GalaxyS23Ultra

#OneUI6 pic.twitter.com/Qe7XN1rCEK — Tarun Vats (@tarunvats33) October 25, 2023

