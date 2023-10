Samsung One UI 6: Ende des Beta Test-Programms zeichnet sich ab

Über One UI 6 haben wir in den letzten Wochen oft berichtet: Das südkoreanische Unternehmen ist nämlich mitten in den Vorbereitungen für die Veröffentlichung von One UI 6, nachdem zuvor bereits sieben Betaversionen verfügbar waren und die stabile Version bereits auf Servern entdeckt wurde.

Samsung One UI 6: Achte Beta veröffentlicht

Bei der nun veröffentlichten achten Beta-Version handelt es sich aller Voraussicht nach um die letzte Version, die das Beta Testprogramm durchlaufen wird. Das Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra gehören höchstwahrscheinlich dann zu den ersten Geräten, die das große Android-Update erhalten.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass Samsung kurz nach der Veröffentlichung der finalen Version einen Rollout-Zeitplan für alle Smartphones und Tablets aus dem Hause Samsung veröffentlichen wird. Eine Reihe weiterer Geräte wie dem Galaxy A54, A53, A52s, Galaxy Z Fold 4 und 5, Galaxy Z Flip 4 und 5 werden derzeit nämlich ebenfalls mit einer Beta-Version von One UI 6 getestet.

Ich bin sehr gespannt auf die Neuerungen und Anpassungen von One UI 6 auf meinem Tab S9, vor allem wie Samsung den DeX-Modus erweitern wird. Auf der Informationswebsite zu One UI 6 ist nämlich die Rede von „Neue DeX-Funktion für Tablets“.

