One UI Watch 6 kommt: Großes Update für Wear OS steht bald an

Samsung wird uns wohl schon im Juli neue Smartwatches zeigen und in diesem Jahr gibt es sogar eine Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Basis dürfte Wear OS 5 sein, was Google vor ein paar Tagen als großes Update für 2024 angekündigt hat.

Da Samsung aber eine eigene Benutzeroberfläche für Wear OS entwickelt, steht hier One UI Watch 6 an und da bereitet man wohl gerade die Beta vor. Letztes Jahr wurde One UI Watch 5 übrigens schon im Mai angekündigt, wobei die Beta für das große Update erst im Juni startete. Ich gehe hier dann auch von Juni oder Juli aus.

Spannend wird, was Samsung in diesem Jahr selbst implementiert, ich rechne mit der ein oder anderen KI-Funktion, aber vor allem, ob wir eine bessere Akkulaufzeit bekommen, die Google für Wear OS 5 verspricht. Dann wäre das ein Update, auf das sich viele freuen. Die finale Version wird aber sicher erst im Herbst verteilt.

Google Pixel 10 kommt wohl 2025 mit einer größeren Veränderung Google hat das Pixel-Lineup in den letzten Jahren immer wieder optimiert und die Kameras, das Display und Co. sind mittlerweile auf Flaggschiff-Level, wie auch die Preise. Doch die Tensor-Chips waren […]27. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->