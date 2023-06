Samsung One UI 5 Watch: Großes Update für Wear OS geht in Testphase

Samsung hat schon im Mai erste Details zu One UI 5 Watch genannt, der eigenen Version von Wear OS für die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 (und die nächste Galaxy Watch 6). Heute wurde die Beta-Phase in den USA und Südkorea gestartet.

Nutzer können also ab sofort die neue Version von Wear OS testen, das Update ist ca. 1,5 GB groß. Mal schauen, ob Samsung die Beta dann auch bald in Deutschland freischaltet und ob wir jetzt zeitnah einen (halbwegs finalen) Changelog sehen.

Samsung spricht übrigens so gut wie nie von Wear OS, obwohl man mit Google an der Plattform arbeitet, und wir wissen nicht, welche Version die Basis für One UI 5 Watch ist. Ich vermute aber mal, dass das neue Wear OS 4 zum Einsatz kommt.

Spätestens auf dem Event im Juli werden wir mehr wissen, denn die neue Software wird sicher mit der neuen Galaxy Watch ausgeliefert, die wir dort sehen dürften. Wir beobachten das aber weiterhin und halten euch mit Updates auf dem Laufenden.

