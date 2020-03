OnePlus 8 (Pro): Alle Modelle mit 5G

OnePlus „wird bei seinem anstehenden Launch eine vollständige 5G-Produktreihe vorstellen“, so das Unternehmen heute in einer Ankündigung. Man nennt das Kind noch nicht beim Namen, aber damit dürfte das OnePlus 8 (Pro) gemeint sein.

Letztes Jahr gab es eine 5G-Version vom OnePlus 7 Pro, in diesem Jahr wird man die neuen Modelle nur mit 5G auf den Markt bringen. Ob das aber auch für das dritte Modell gilt, welches im Raum steht, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass diese „Lite-Version“ noch mit 4G kommt, würde mich jedenfalls nicht wundern.

Die Spezifikationen vom OnePlus 8 Pro machen bereits die Runde und ich glaube auch nicht, dass diese Ankündigung heute (auch wenn man die Modelle noch nicht so nennt) kein Zufall ist. Das neue OnePlus-Lineup soll in diesem Jahr früher kommen und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen die Ankündigung dafür sehen.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

