OnePlus 8 Pro mit Verpackung gesichtet

Im Netz macht aktuell ein mögliches Bild vom OnePlus 8 Pro die Runde. Es zeigt die Rückseite und im Hintergrund ist sogar die mögliche Verpackung zu sehen. Das Gerät selbst ist sogar schon in die Folie eingepackt und es wirkt fast wie ein Bild von einem Unboxing. Hat OnePlus schon fertige Modelle produziert?

Es deutet sich derzeit jedenfalls an, dass wir das OnePlus 8 Pro in diesem Jahr etwas früher sehen werden und es wäre denkbar, dass es sogar schon in einem Monat kommt. Optisch sieht die Rückseite übrigens wie beim OnePlus 7T Pro aus, aber man erkennt am Spalt neben der Kamera, dass es nicht das T-Modell ist.

Wir hatten schon Ende 2019 die ersten Renderbilder vom OnePlus 8 Pro im Blog und dazu würde dieser Leak sehr gut passen. Optisch tut sich beim OnePlus 8 Pro auch gar nicht so viel, denn die Rückseite bleibt fast identisch und auf der Front gibt es nun ein Loch im Display – die Pop-Up-Kamera verschwindet.

Ich bin mal gespannt, wann sich OnePlus zur neuen Generation äußern wird. Das Display hat man immerhin schon angekündigt. Falls wir es wirklich schon Ende März oder Anfang April im Handel sehen werden, dann dürfte es sicher schon sehr bald die ersten offiziellen Teaser vom OnePlus 8 Pro geben.

