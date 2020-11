OnePlus 9: So soll es aussehen

Das Jahr neigt sich dem Ende und daher ist es Zeit, dass wir uns mit den Modellen für Anfang 2021 beschäftigen. Das OnePlus 9 ist so ein Kandidat und heute gibt es bereits den ersten Leak zum Design, der von 91mobiles veröffentlicht wurde.

OnePlus 9 dürfte etwas früher kommen

Das Design geht also in die Richtung vom OnePlus 8T (Beitragsbild) und nicht vom OnePlus 8, doch damit haben sicher viele gerechnet. Wir bekommen wieder ein Loch im Display und einen flachen Rand, wobei uns das beim OnePlus 9 nicht überrascht, das OnePlus 9 Pro kommt auch und könnte gebogene Seiten haben.

OnePlus möchte die 9er-Reihe kommendes Jahr wohl etwas früher auf den Markt bringen, daher rechne ich in den nächsten Wochen mit weiteren Leaks. Dinge wie ein Snapdragon 875 dürften gesetzt sein, doch ich bin mal gespannt, wie sich OnePlus kommendes Jahr von der Android-Konkurrenz abheben möchte. Beim Design scheint man sich jedenfalls ab sofort an Samsung und Co. zu orientieren.

