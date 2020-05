OnePlus: Kabelloser Kopfhörer wohl im Juli

Diese Woche hat Max J. angeteasert, dass wir bald einen komplett kabellosen Kopfhörer von OnePlus sehen werden. Heute twitterte er ein Mockup und deutete darin an, dass der kabellose Kopfhörer von OnePlus im Juli kommen wird.

OnePlus scheint also noch ein Event für die erste Jahreshälfte geplant zu haben, auf dem man das OnePlus Z und den Kopfhörer zeigen wird. Und es sieht so aus, als ob OnePlus beim Design in die Richtung der Apple AirPods gehen wird. Wobei ich hier noch einmal klar erwähnen möchte: Es ist noch ein Mockup.

Weitere Details fehlen bisher. Wir wissen also nicht, ob es zum Beispiel sowas wie eine aktive Geräuschunterdrückung geben wird. Max war bisher sehr zuverlässig bei OnePlus-Leaks, spricht aber in diesem Fall von einer neuen Quelle. Betrachtet es also mit etwas Skepsis. Mal schauen, ob es bald weitere Leaks gibt.

PS: Noch ein bisschen Spekulation von meiner Seite. Das Mockup sieht aus wie die Oppo Enco Free, die auch eine deutsche Produktseite haben. Vermutlich ist es das gleiche Modell, nur mit einem OnePlus-Banding auf der Verpackung.

