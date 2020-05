Powerbeats Pro: Apple plant neue Farben

In den letzten Wochen haben sich neue Powerbeats Pro von Apple angedeutet. Es wird aber vermutlich kein Upgrade für den kabellosen Sport-Kopfhörer, sondern nur neue Farben geben. Auf Weibo berichtet eine bekannte Apple-Quelle, dass die Farben Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow, und Lava Red geplant sind.

Sieht also so aus, als ob Apple doch keine zweite Generation für 2020 geplant hat und die Nachfrage mit neuen Farben ankurbeln möchte. Was auch bedeutet, dass wir ANC (Active Noise Cancelling = Aktive Geräuschunterdrückung) doch nicht in diesem Jahr sehen werden und es ein AirPods Pro-Feature bleibt.

-->

Neue Farben für die Powerbeats Pro benötigen keine große Ankündigung, daher gehe ich davon aus, dass es entweder eine kurze Pressemitteilung oder sogar gar keine Ankündigung in den kommenden Tagen geben wird und die neuen Farben einfach so im Online Store von Apple verfügbar sein werden.

Apple AirPods Studio: Neue Details zum Kopfhörer Apple soll seit Jahren an einem Over-Ear-Kopfhörer arbeiten, den wir 2020 endlich sehen werden. Seit ein paar Tagen steht „AirPods Studio“ als Name im Raum. Nun gibt es neue Details, Apple soll unter anderem eine Funktion eingebaut haben, die erkennt,…12. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->