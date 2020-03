OnePlus: Neues Logo vorgestellt

OnePlus hat heute wie erwartet ein neues Logo vorgestellt. Das Logo wird sich jetzt nicht komplett verändern, aber es gibt eine neue Schrift, das Plus im Viereck wird ein bisschen größer und der rote Hintergrund verschwindet, damit es dezenter wirkt.

Für die neue Markenidentität hat OnePlus in den letzten sieben Monaten mit einem internen und externen Team gearbeitet und ich weiß, was jetzt viele denken: Das hätte ich in 5 Minuten hinbekommen. Ganz so leicht ist es aber natürlich nicht.

OnePlus wird in Zukunft auch eine größere Farbpalette nutzen und nicht nur auf Rot setzen. Das klassische Rot bleibt natürlich im Fokus, aber dazu gibt es noch Cyan, Grün, Magenta, Indigo und Gelb. Das neue Logo ist bereits auf der Homepage zu sehen.

Nach der heutigen Ankündigung mit dem neuen Logo und Branding werden wir dann sicher in den kommenden Tagen auch ein Datum für das OnePlus-8-Event bekommen, da steht weiterhin der 15. April im Raum. Es ist davon auszugehen, dass OnePlus ein reines Online-Event für das neue Android-Flaggschiff abhalten wird.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

