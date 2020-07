OnePlus Nord mit Quad-Kamera

OnePlus wird am 21. Juli ein neues Mittelklasse-Smartphone namens Nord zeigen und nach dem gescheiterten Versuch mit dem OnePlus X, soll es dieses Mal gegen Samsung und Co. klappen. Das Marketing ist bereits angelaufen und OnePlus hat auch schon einige Details – wie den Preis von 500 Euro – verraten.

OnePlus Nord: Hauptkamera mit 48 MP

Heute gibt es ein neues Detail von Android Central, die uns verraten, dass das OnePlus Nord mit einer Quad-Kamera auf der Rückseite ausgestattet ist. Die Hauptkamera soll mit 48 MP auflösen, dazu kommen noch eine Kamera mit 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro) und 2 MP (Tiefe). Ein Zoom fehlt.

Die gleiche Quelle hat uns vor ein paar Tagen die Details zur Dual-Kamera auf der Frontseite verraten und ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass das gezielte Leaks sind, die OnePlus selbst streut. Ich würde dieses Quad-Kamera-Setup vom Nord daher als „sicher“ einstufen, es klingt aber auch logisch.

OnePlus selbst spricht von einem „Flaggschiff-Level“ bei der Kamera, wobei für diese Aussage eigentlich eine Telefoto-Kamera fehlt. Eine eigene Kamera für die Tiefe ist eigentlich nicht mehr notwendig, da das in der Regel eine andere Kamera erledigen kann. Der Zoom wird also vermutlich nicht so gut sein.

