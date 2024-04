Opel hat jetzt auch ein „echtes“ Elektroauto

Opel hat heute den neuen Grandland vorgestellt, bei dem der Fokus auf der rein elektrischen Version liegt. Das liegt daran, dass Opel hier erstmals die Plattform „STLA Medium“ von Stellantis nutzt, die besser für Elektroautos ausgelegt ist.

Opel Grandland: Der neue „Top-SUV“ der Marke

Bisherige Modelle von Opel nutzten eine Plattform, die in erster Linie für Verbrenner gedacht war, der neue „Top-SUV von Opel“, wie man ihn selbst bezeichnet, soll aber einiges besser machen. So gibt es hier bis zu 700 km WLTP-Reichweite.

Bei Stellantis erreicht man dies mit einem 98 kWh großen Akku im Boden, aber wir kennen bereits STLA Medium-Modelle, da sind auch andere Versionen mit etwas weniger Reichweite möglich. Die 700 km gibt es nur in der besten Ausstattung.

Der neue Grandland sei ein „Meilenstein für Opel“, so die Marke, aber abgesehen von der eher mittelmäßigen Ladeleistung mit 160 kW gibt es heute noch keine Daten. Diese dürften sich jedoch nicht groß vom Peugeot 5008 unterscheiden.

Es dürfte also bei 157 kW (213 PS) mit einem Elektromotor losgehen und bei 237 kW (320 PS) mit zwei Elektromotoren enden. Preise wollte Opel auch noch keine nennen, aber günstig wird der elektrische Grandland mit Sicherheit auch nicht.

Warum habe ich das „echtes“ in Anführungszeichen gesetzt? Weil STLA Medium zwar eine für Elektroautos optimierte Plattform, aber keine reine Elektro-Plattform ist. So wird Opel hier auch weiterhin einen Hybrid und Plug-in-Hybrid anbieten.

Marktstart ist im Herbst 2024 vorgesehen, die Preise dürfte es dann sicher im Sommer von Opel geben. Vermutlich beobachtet man bei Stellantis auch noch die aktuelle Entwicklung auf dem Markt und wird die Preise dann flexibel anpassen.

Damit hat Opel übrigens das ganze Portfolio auf Elektroautos umgestellt und in jeder Klasse eine vollelektrische Alternative, was man an dieser Stelle auch loben muss. Und in ein paar Jahren verschwinden die Verbrenner, nämlich ab 2028.

Ich bin mal auf den ersten Test mit Elektroautos der STLA Medium-Plattform von Stellantis gespannt, die man letztes Jahr als Herzstück bezeichnete. Die Akkugröße ist beachtlich, aber man merkt auch, dass es am Ende eine Mischplattform bleibt.

