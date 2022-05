Opel Rocks-e wird zur „Werkfeuerwehr“

Opel hatte im August 2021 sein erstes „Sustainable Urban Mobility“ (SUM) präsentiert. Das ist im Grunde ein Citroën Ami, der als Elektrofahrzeug für die Stadt dienen soll. Nun zeigt man das Fahrzeug als „Werkfeuerwehr“-Unikat.

Bei der Opel-Werkfeuerwehr in Rüsselsheim hat ein Opel Rocks-e seinen Dienst angetreten. Er ist rot foliert und mit Sondersignalanlage, Frontblitzer sowie Notrufnummern versehen. Dazu ist der kleine Stromer mit allem ausgestattet, was es für Einsätze auf dem Rüsselsheimer Werksgelände braucht.

Unter dem Beifahrersitz und im Fußraum ist Platz für Werkzeug. So rückt das emissionsfreie Leichtkraftfahrzeug im Feuerwehrdress aus, um beispielsweise auf dem 1,9 Quadratkilometer großen Gelände Feuerlöscher zu überprüfen. Zudem heißt es:

Der einzigartige Umbau des Rocks-e für die Rüsselsheimer Werkfeuerwehr ist als Gemeinschaftsarbeit von Feuerwehrmitarbeitern, Kollegen der Vorausentwicklung und von OSV (Opel Special Vehicles) entstanden. Mit diesem Unikat zeigt Opel einmal mehr, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten des innovativen City-Stromers sind.

Der Rocks-e soll darüber hinaus als Opel Rocks-e KARGO schon „bald“ als Lieferfahrzeug erhältlich sein.

Der City-Stromer bietet Elektromobilität für Jugendliche mit Führerschein AM – und das geschützt vor Wind und Wetter. Die „Elektro-Knutschkugel“ kann man ab 7.990 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.) ordern. Wer die beste Ausstattung „Klub“ möchte, der muss 8.790 Euro hinlegen. Was erstmal ganz nett klingt, scheitert in meinen Augen leider an einem entscheidenden Punkt: der Höchstgeschwindigkeit.

Da der 2,41 Meter kurze, 1,39 Meter (ohne Außenspiegel) breite und (inkl. Traktionsbatterie) 471 Kilogramm leichte Opel Rocks-e offiziell als Leichtkraftfahrzeug eingestuft wird, dürfen ihn bereits Jugendliche ab 15 Jahre mit Führerscheinklasse AM fahren. 2021 ist eine entsprechende Novellierung in Kraft getreten, sodass diese Regelung jetzt bundesweit gilt.

Der smarte Elektroeinsteiger bietet eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern gemäß WLTP, die sich mit – und hier ist das Problem – bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Sicher lassen sich damit innerstädtische Kurzstrecken zurücklegen, ein „Mitschwimmen“ im fließenden Verkehr dürfte so aber nicht immer möglich sein.

Das kleine Fahrzeug steht auf 14-Zoll-Rädern und bietet einen Wendekreis von 7,20 Meter.

Die 5,5 kWh-Batterie des Opel Rocks-e kann in rund 3,5 Stunden zu 100 Prozent über jede gewöhnliche Haushaltssteckdose wieder aufgeladen werden. Das dazugehörige drei Meter lange Ladekabel ist fest im SUM untergebracht und wird bei Bedarf aus der Beifahrertür gezogen. Zum Stromtanken an einer öffentlichen Ladesäule bietet Opel einen Adapter an.

