Volkswagen streicht ein geplantes Modell beim ID Buzz

Der VW ID Buzz kommt so langsam im Markt an und Volkswagen baut daher das Lineup mit neuen Modellen aus. Im Laufe des Jahres wird auch noch ein VW ID Buzz GTX folgen. Doch was ist mit einem Camper, einem VW ID Buzz California?

Dieser war mal geplant, aber gegenüber Edison hat Volkswagen bestätigt, dass er vorerst nicht kommt. Warum? Der Umbau wäre zu schwer, die Reichweite würde zu sehr darunter leiden. Daher streicht Volkswagen Nutzfahrzeuge dieses Modell.

Man konzentriert sich jetzt lieber auf den neuen Multivan, der als California kommt und das auch mit Plug-In-Hybrid-Option. Vollelektrisch wird man bei VW aber auf absehbare Zeit nicht unterwegs sein. Das ist keine Absage für immer, es ist nur eine Absage für diese ID Buzz-Generation, die Technik entwickelt sich ja immer weiter.

Elektrofahrzeuge in Deutschland: Bei der Ladeinfrastruktur abgeschlagen Im ersten Halbjahr 2022 war der Anteil von Elektroautos an den weltweiten Neuverkäufen leicht rückläufig. Dies änderte sich jedoch in der zweiten Jahreshälfte, als sinkende Strompreise einen Anstieg des Elektroautoanteils […]8. August 2023 JETZT LESEN →

-->