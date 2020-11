Oppo Enco X mit ANC: Alternative für die Apple AirPods Pro startet

Oppo präsentierte vor knapp einem Monat einen kabellosen Kopfhörer namens Oppo Enco X, dessen Design stark in die Richtung der Apple AirPods Pro geht. Das sieht man aber nicht nur beim Design, sondern auch bei den Marketingbildern.

Ich habe mir schon gedacht, dass wir dieses Modell irgendwann in Deutschland sehen werden und so ist es auch. Wie man heute bekannt gab, ist der Oppo Enco X ab sofort für 179 Euro in Deutschland erhältlich. Und Amazon hat sogar schon die ersten Einheiten für ca. 172 Euro auf Lager, die aber sicher bald ausverkauft sind.

Der Oppo Enco X bietet Bluetooth 5.2, eine IP54-Zertifizierung, eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden (mit ANC, ohne sind es 5,5 Stunden) und ein Case, was die Akkulaufzeit auf 20 Stunden (mit ANC, ohne sind es 24 Stunden) erhöht. Das Case kann kabellos geladen werden und Oppo bietet insgesamt drei Farben an.

Wobei Amazon aktuell nur zwei Farben im Angebot hat und laut Oppo wird es auch nur Schwarz und Weiß geben. Wer weiß, vielleicht reicht man die grüne Version ein bisschen später nach. Auf der deutschen Produktseite ist sie aber nicht zu sehen.

