Oppo Find X2 Lite offiziell vorgestellt

Ein Oppo Find X2 Lite hat sich in den letzten Wochen bereits angedeutet, nun hat es Oppo offiziell vorgestellt. Eine Ankündigung für Deutschland steht noch aus, man findet das neue Mittelklasse-Smartphone aber schon auf der Produktseite in Portugal. Der Preis in Europa soll wohl bei knapp 500 Euro liegen.

Das Oppo Find X2 Lite kann man mit dem Snapdragon 756G, 5G und dem 6,4 Zoll großen OLED-Panel durchaus als gehobene Mittelklasse bezeichnen, wobei der Preis sehr nah an den Flaggschiffen ist. Außerdem gibt es noch eine Quad-Kamera, bei welcher der Hauptsensor mit 48 Megapixel auflöst.

Wir warten nun mal die offizielle Ankündigung für Deutschland ab, denn ich gehe davon aus, dass das Oppo Find X2 Lite zu uns kommen wird. Immerhin wurden das Oppo Find X2 und Find X2 Pro auch für Deutschland angekündigt. Die neue Find-Reihe soll im Mai in Europa starten, dann rechne ich auch mit dem Lite-Modell.

Video: OnePlus 8 Pro vs. Oppo Find X2 Pro

