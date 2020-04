Oppo Find X2 Lite soll 500 Euro kosten

Oppo startet nun in Europa durch, allerdings nicht nur mit guten Smartphones, sondern auch mit recht hohen Preisen. Das hat man schon beim Oppo Find X2 und Find X2 Pro gesehen, die für 999 bzw. 1199 Euro vor ein paar Tagen vorgestellt wurden.

Wir wussten bereits, dass man das X2-Portfolio erweitern möchte und eines der neuen Modelle soll das Oppo Find X2 Lite sein. Ganz so Lite ist dieses Modell aber wohl auch nicht, denn die Ausstattung von Oppo kann sich durchaus sehen lassen.

Oppo Find X2 Lite kostet wohl 499,99 Euro

Wie WinFuture berichtet, soll das Oppo Find X2 Lite ein 6,4 Zoll großes OLED-Panel mit FHD-Auflösung, einen Snapdragon 765, 8 GB RAM und 128 GB Speicher besitzen. Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf, dazu kommen ein Ultraweitwinkelsensor mit 8 MP und zwei Kameras (Tiefenschärfe und Makroaufnahmen) mit 2 MP.

Der 4025 mAh große Akku kann mit 30 Watt recht zügig geladen werden und das 180 Gramm schwere Smartphone besitzt wohl auch aktuelle Standards wie Wi-Fi 6. Die Sache ist nur die: Das Lite-Modell soll eine UVP von 499,99 Euro in Europa haben.

Damit ist das Oppo Find X2 Lite zwar ein ordentliches Stück von den Flaggschiffen entfernt, aber in dieser Preisklasse wird es Oppo vermutlich nicht leicht haben. Wobei ich die Ausstattung ganz okay finde, das „Lite“ im Namen täuscht etwas.

Der Fingerabdrucksensor sitzt unter dem OLED-Display, der Speicher kann jedoch nicht erweitert werden, es gibt einen 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer und eine Sache sei noch erwähnt: Oppo hat beim Find X2 Lite wohl keinen Metallrahmen verbaut, man scheint also auf Plastik zu setzen, was in dieser Preiskategorie nicht so löblich ist.

Oppo und Vivo schnappen sich in Deutschland gerade einige PR-Mitarbeiter von anderen Unternehmen, da werden wir in den kommenden Monaten sicher noch einiges hören. Beide sind mit BBK Electronics im Rücken sehr große Unternehmen, aber in Deutschland eben noch recht unbekannt. Ich bin daher gespannt, ob man mit diesen Preisen einen ordentlichen Marktstart in Deutschland feiern kann.

