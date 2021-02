Oppo zeigt komplett kabelloses Laden

Wenn wir über kabelloses Laden sprechen, dann sprechen wir in der Regel über Qi und in diesem Fall muss das Smartphone (oder ein anderes Gerät) den direkten Kontakt zu einer Qi-Platte haben. Doch das ist nur ein Zwischenschritt, denn es sieht so aus, als ob wir uns bald mit komplett kabellosem Laden beschäftigen.

Xiaomi präsentierte vor ein paar Wochen, wie man sich das vorstellt und nun hat Oppo nachgelegt. Das Konzept „Oppo X 2021“ scheint das auch zu beherrschen.

Bei Oppo nennt man das „Wireless Air Charging“, wobei das in eine etwas andere Richtung als bei Xiaomi geht. Während Xiaomi davon träumt, dass man sich frei im Raum bewegt und das Gerät dabei lädt, so muss das Gerät hier deutlich näher am Ladegerät (10 cm) sein. Frei im Raum bewegen ist damit leider nicht möglich.

