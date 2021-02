Xiaomi plant Europazentrale in Deutschland

Im Sommer öffnete der Xiaomi Mi Store in Düsseldorf die Pforten, allerdings konnte sich der Store bisher kaum beweisen, da er seit Dezember zu hat. Für Xiaomi läuft es aber dennoch super, denn man setzt sowieso überwiegend auf Online-Handel.

Xiaomi will Zentral in Deutschland bauen

Doch der Store war nur der Anfang, denn Xiaomi plant eine Europazentrale und die soll in Deutschland gebaut werden. Wie man dem Handelsblatt verraten hat, wird es mehrere Hundert Mitarbeiter geben – sie soll in Düsseldorf gebaut werden.

Alan Chen Li, Chef von Xiaomi Deutschland, möchte in Düsseldorf schon bald das Marketing, die Finanzen, den Service und die Logistik planen, allerdings kann man nicht absehen, wann die Zentrale kommt (die Pandemie macht die Planung schwierig).

China-Unternehmen erobern Europa

Xiaomi macht immer mehr Druck in Europa und nutzt unter anderem auch die aktuelle Lage von Huawei aus, die immer mehr Marktanteile ohne die beliebten Google-Apps abgeben müssen. Diese Lücke schließt vor allem Xiaomi derzeit.

Doch Xiaomi hatte „Glück“, denn man rückte zwar kurz vor dem Ende von Trump ins Visier der US-Regierung, darf aber weiterhin mit US-Unternehmen arbeiten. Das hätte das schnelle Wachstum in Europa auch schnell beenden können.

Xiaomi wurde zwar in China groß, doch viele Unternehmen aus China haben vor ein paar Jahren erkannt, dass in Europa sehr viel Potenzial liegt. Huawei führte diese Liste lange Zeit an, während der Krise von Huawei haben sich aber vor allem die BBK-Gruppe (Oppo, Vivo und OnePlus) und Xiaomi auf Europa konzentriert.

