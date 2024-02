Oppo kommt offiziell zurück nach Deutschland

Vor ein paar Wochen haben sich Oppo und Nokia im Patentstreit geeinigt und bei OnePlus, die mittlerweile eine Untermarke von Oppo sind, hat man auch gar nicht lange gewartet und ist bereits wieder in Deutschland aktiv. Oppo hielt sich zurück.

Oppo feiert Deutschland-Comeback

Mittlerweile gibt es aber ein offizielles Statement von Oppo und darin gibt man an, dass man in alle europäischen Länder zurückkehrt, in denen man vorher aktiv war.

Oppo war bei uns aktiv, somit kommt Oppo also bald zurück. Details stehen noch aus, aber es gibt eine Partnerschaft mit der Telefónica-Gruppe, bei uns werden die Modelle also vielleicht exklusiv bei O2 zu finden sein, das wissen wir aber nicht.

Menschen aus allen europäischen Ländern, in denen OPPO bisher vertreten war, werden bald wieder innovative OPPO-Produkte erhalten. OPPO wird eine dreijährige strategische Allianz mit der Telefónica-Gruppe eingehen und damit seine Expansion in Europa verstärken.

Mal schauen, wie lange es dauert, welche Smartphones kommen und wie das dann abläuft, wir wissen es selbst noch nicht. Und was ist mit Vivo, die haben sich doch auch mit Nokia geeinigt? Die haben sich bisher noch nicht direkt dazu geäußert.

Eins sollte aber klar sein: Alle drei Marken kommen zurück nach Deutschland. Der Deal mit Nokia wäre sonst überflüssig gewesen. Ich bin aber mal gespannt, ob man auch mit der alten „Energie“ startet und wieder richtig bei uns angreifen möchte.

Honor Magic 6 Pro im Test: Wie gut ist das neue Flaggschiff? Honor hat sich mittlerweile wieder weltweit etabliert, die ehemalige Untermarke von Huawei ist mittlerweile eigenständig. In China läuft es zwar besser, doch auch auf dem globalen Markt greift man weiterhin […]25. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->