Vivo einigt sich mit Nokia: Comeback in Deutschland möglich

Oppo hat es bereits vorgemacht und sich mit Nokia im Patentstreit geeinigt, jetzt hat sich auch Vivo geäußert und verraten, dass es eine Einigung gibt. Damit wäre es ab sofort theoretisch möglich, dass Vivo-Smartphones wieder zu uns kommen.

Moment, sind Oppo und Vivo nicht ein Unternehmen, also BBK? Früher ja, aber man hat sich letztes Jahr wohl komplett getrennt. Daher mussten Vivo und Nokia jetzt auch eine Vereinbarung treffen, die Marke zog sich letztes Jahr offiziell zurück.

Kommt Vivo wieder nach Deutschland?

Es ist noch unklar, ob und wann die Smartphones von Vivo zu uns kommen, aber man wird sich nicht geeinigt haben, wenn es keinen Plan gäbe. OnePlus hatte es sehr eilig und ist wieder bei uns verfügbar, die werden aber sicher sehr bald folgen.

Vivo hat übrigens noch eine PR-Agentur in Deutschland, darüber erreichte uns auch die heutige Pressemitteilung. Wir haben bisher aber noch niemanden vor Ort erreicht und reichen die Information nach, sobald wir ein Statement bekommen.

Freut mich aber, denn der Smartphone-Markt ist an sich sehr langweilig geworden und ohne Oppo, OnePlus, Realme, Vivo oder Huawei wurde das nicht besser. Ich hoffe, dass in diesem Jahr mal wieder etwas Schwung in die ganze Sache kommt.

Nachtrag: Es gibt ein Statement, aber leider nur das alte von 2023.

Unser langfristiges Engagement in der Region Europa und auf dem deutschen Markt bleibt unverändert. Unsere Anwender können sich auf starke Produkte mit kontinuierlichen Software-Updates und einen umfassenden Kundenservice verlassen. In Abstimmung mit den lokalen autorisierten Vertriebsgesellschaften überprüft vivo ständig seine Geschäftsstrategie und passt sie an. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt.

